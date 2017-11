Point’n’Click Adventures sind ein Ruhepol in der hektischen, action-geladenen Welt der Videospiele und erlauben durch ihre szenische Machart viel Liebe zum Detail und künstlerisches Ausprobieren. Die Bild- und Tonfabrik (btf), die einige von euch vielleicht als Produktionsfirma hinter dem Neo Magazin Royal kennen, dachte sich genau das und entwickelt gerade mit Trüberbrook ein handgemachtes Adventure, in dem alle Szenen als reale Sets gebaut, abfotografiert und später digital verarbeitet werden. Was bisher an Konzeptzeichnungen, Szenenbildern und Teasern zu sehen ist, gefällt mir persönlich bisher überaus gut und die kleinen Videos und Interviews der Entwickler verraten wieviel Herzblut in das Projekt fließt. Einen guten Eindruck gibt’s im folgenden Teaser:

Trüberbrook soll im November eine Kickstarter-Kampagne bekommen. Wer dies nicht verpassen will, der kann dem Projekt z.B. auf Facebook folgen.

