Vor einigen Monaten wurde die »Seiken-Densetsu-Collection« für Nintendos Switch angekündigt, die in Japan mittlerweile erschienen ist. Während wir bei uns noch auf die Collection mit den drei Secret-of-Mana-Teilen warten müssen (vielleicht vergeblich), wurde jetzt ein weiteres »Secret of Mana« angekündigt. Dieses Mal ein vollwertiges Remake – in 3D, aber überraschenderweise für keine Nintendo-Konsole.

Diese Woche gab Square Enix bekannt, dass »Secret of Mana« ein Remake für die PS4, PS Vita und PC bekommt. Das 3D Remake wird bereits im Februar 2018 erscheinen und das Spiel größtenteils unverändert wiedergeben, nur eben nicht mehr in pixeliger 2D-Grafik, sondern in hochpoliertem 3D mit aktualisiertem Gameplay und Sprachausgabe. Ob Fans da noch ihr »Secret of Mana« wiedererkennen?

Als riesiger Fan bin ich beim Remake skeptisch, würde es aber wohl anspielen. Allerdings hätte ich das Game am liebsten auf der Switch. Nintendo hat sich dafür die Collection für die Switch gesichert und bringt das original Secret of Mana auf dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System raus, da ist also für jeden was dabei.

