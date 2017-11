Ich liebe Pizza. Du liebst Pizza. Wir alle lieben Pizza!

Bereits auf der gamescom 2017 sind wir daher unserer kulinarischen Leidenschaft gefolgt und haben uns den Wirtschaftssimulationsklassiker »Pizza Connection 3« einmal genauer angeschaut – und wir kamen nicht mit leeren Händen zurück!

Wir stellen euch daher die rhetorische Frage: Mamma Mia, was ist schon ein legendärer Pizza-Abend ohne eine entsprechende Ausrüstung?

Questo è un disastro totale!

Dieses wunderbare »Pizza Connection 3«-Pizza-Set (Presskit) enthält alles, was das Fan-Herz begehrt: Kochschürze, Kochmütze, Pizzaschneider, Pizzamesser und praktische Papierservietten – alles verpackt in einem stilechten Pizzakarton.

Ihr wollt italienisches Flair in euren Pizza-Abend bringen und dieses Set gewinnen? Dann nehmt einfach bis zum 18.10. um 12 Uhr über Rafflecopter teil:

a Rafflecopter giveaway



Mit der Teilnahme erklärt Ihr Euch damit einverstanden, dass wir Euch im Falle eines Gewinns privat via E-Mail anschreiben, um Euch zu informieren und zu kontaktieren. Die Auswahl des Gewinners folgt dem Zufallsprinzip und wird aus allen Teilnehmern mit Wohnsitz in Deutschland, die das 18. Lebensjahr vollendet und kommentiert haben, nach Teilnahmeschluss ausgelost. Das Gewinnspiel startet am 11.10.2017 via Rafflecopter. Der Einsendeschluss für die Teilnahme an der Verlosung, bzw. der Teilnahmeschluss ist der 18.10.2017 um 12:00 Uhr. Bei ausbleibender Rückmeldung des Gewinners, erlischt nach 24 Stunden jeglicher Gewinnanspruch des ausgelosten Gewinners und es wird ein neuer Gewinner ausgelost. Erst nach Rückmeldung des Angeschriebenen in der oben genannten Frist ist der Gewinn einforderbar. Der Gewinn beinhaltet ein Pizza-Set von Pizza Connection 3 und wird an den ausgelosten Gewinner auf postalischem Weg zugestellt. Die von uns erhobenen Daten werden aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht an Dritte weitergereicht, sondern nur zum Zwecke der Auslosung und des Versands verwendet. Anschließend werden die Daten gelöscht.

Gefällt mir: Gefällt mir Lade …

Ähnliche Beiträge